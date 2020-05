Secondo quanto appreso dalla BILD, il 15 maggio è il giorno decretato dalla Federcalcio tedesca per far ripartire la Bundesliga. Il portale teutonico ha assicurato che i vertici della DFL abbiano già informato i 36 club di prima e seconda serie. Si dovrebbe dunque ripartire venerdì 15 maggio con la partita, in programma per la 26° giornata, tra Fortuna Dusseldorf e Paderborn. Domani dovrebbe arrivare l’ufficialità anche dalla Lega.