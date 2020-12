Cagliari-Inter, moviola Cds: “Gol di Barella, nessun dubbio: non c’è disturbo su Cragno”

Come di consueto, nella sua edizione odierna, il Corriere dello Sport ha analizzato gli episodi arbitrali più rilevanti di Cagliari-Inter. Questo il giudizio del quotidiano: “Partita decisamente positiva per Fabrizio Pasqua, alla quinta partita in A stagionale (ne ha anche una in serie B). La speranza è che il match di Cagliari possa segnare la svolta e restituirgli quella fiducia che sembra aver smarrito e che lo penalizza.

Nessun episodio particolare, soglia del fallo molto alta (lo dimostra il contatto fra Brozovic e Joao Pedro al limite dell’area dell’Inter ad inizio partita sul quale l’arbitro di Tivoli ha lasciato correre). Chiude la partita con 28 falli fischiati e tre cartellini gialli, tutti corretti. Nessun dubbio sul gol di Barella che ha rimesso in partita l’Inter: sull’uscita di Cragno, non c’è alcun disturbo che possa far pensare ad un’azione fallosa, poi arriva il tiro al volo dell’ex rossoblù”.