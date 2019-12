Cagliari-Lazio 1-2 al 98′, Nainggolan non ci sta: “7′ senza VAR? Già sono troppi. E il gol…”

La sconfitta patita contro la Lazio è difficile da digerire per il Cagliari che, avanti 1-0 fino al 92′, si è visto prima riacciuffare sull’1-1 da Luis Alberto al 93′. Come se non bastasse, poi la beffa è stata completa perché all’ottavo minuto di recupero il colpo di testa di Caicedo ha regalato i tre punti alla Lazio. Radja Nainggolan, su Instagram, ha espresso tutto il suo disappunto per la decisione dell’arbitro Maresca di prolungare di trenta secondi il tempo di gioco, allungato inizialmente di sette minuti di recupero causa cinque cambi e varie interruzioni: “7′ senza che il VAR sia intervenuto? Già sono troppi… e poi gol oltre i 7’…”, con tanto di emoji perplesse.