Cagni: “Conte rimane all’Inter, vuole fare bene in CL. La Juve sbaglia se…”

L'allenatore nerazzurro è stato accostato anche ai bianconeri ma per il noto tecnico non c'è margine per un secondo matrimonio

Daniele Vitiello

Mister Gigi Cagni, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato del futuro della panchina della Juventus a pochi giorni da un match cruciale per i bianconeri.

Che farà la Juventus con Pirlo?

"Se non hanno un allenatore, stanno sbagliando. Che sia Pirlo o un altro, non si può aspettare se arriva la Champions o meno. Così come il Milan con Pioli. La programmazione deve essere fatta in un certo modo, se vuoi fare le cose giuste. Ci vuole un gestore che sappia gestire la squadra, i momenti, tutto quanto. Ci vuole una persona esperta e vincente. Gli allenatori oggi contano di più".

Conte tornerebbe alla Juventus? Sarebbe l'ideale?

"Per me rimane all'Inter Conte, lui vuole vincere e fare bene in Champions. Dovrebbero cambiare tante cose in casa bianconero. Mi piace Zidane, oltre ad Allegri".

Juventus-Milan spareggio Champions. Per quale delle due restare fuori dalla Champions sarebbe più doloroso?

"Per entrambe ma forse più per la Juve, che aveva obiettivi diversi. Napoli e Lazio devono vincere contro Spezia e Fiorentina, altrimenti non devono pensare alla Champions".