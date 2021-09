Cairo: “Diritti tv? DAZN scelta economica, Sky ha scelto di non rilanciare. Sui fondi…”

Urbano Cairo, presidente del Torino, è tornato sul tema dell'assegnazione dei diritti tv in favore di DAZN, che ha battuto Sky

Intervistato in occasione del Festival della TV e dei nuovi media di Dogliani, Urbano Cairo, presidente del Torino, è tornato sul tema dell'assegnazione dei diritti tv in favore di DAZN , che ha battuto la concorrenza di Sky. Prima, però, un commento sulle parole di Ivan Juric, allenatore granata, che nei giorni scorsi aveva criticato l'operato della società del mercato:

PAROLE JURIC - "Il mercoledì precedente la chiusura del mercato ha voluto dare la sua opinione e io la rispetto. Non ho avuto problemi a sentire quello che ha dichiarato perché l'ha fatto in maniera educata e composta, erano cose che io già sapevo e mi ero già attivato per prendere i giocatori che voleva, che aveva piacere di allenare come Brekalo e Praet. E' poi arrivato anche un giovane come Zima".