Cairo: “Campagna acquisti fatta con Giampaolo. Dopo non essere arrivato a Torreira, ci disse…”

Oggi Davide Nicola si è presentato in conferenza stampa al popolo granata. Insieme al neo allenatore c’era anche il presidente Urbano Cairo che ha fatto il punto sulla stagione del Torino: “Abbiamo cambiato quattro allenatori negli ultimi due anni: Mazzarri che ha deciso di andare via, Longo che comunque ha raggiunto il suo obiettivo, Giampaolo che credevamo potesse fare bene e ora Nicola. È chiaro, dunque, che il rendimento è stato negativo e me ne assumo tutte le responsabilità. All’inizio di questa stagione la campagna acquisti è stata fatta con Giampaolo e le sue richieste sono state esaudite in grande parte. Dopo non essere arrivato a Torreira, Giampaolo ci disse che a lui Rincon andava bene. Purtroppo i suoi cinque mesi sono andati male e la cosa mi dispiace molto“.

(Sky Sport)