Cairo: “Pronti a cogliere opportunità di mercato. Lazaro? L’Inter lo pagò 22 mln, ora…”

«Intanto è arrivato Radonjic, abbiamo acquistato Pellegri e Ricci, Bayeye è un giovane che ha delle potenzialità. E’ arrivato Lazaro che l’Inter pagò 22 milioni, quindi di certo avrà un grande potenziale. Sicuramente mancano un centrale difensivo, in quanto abbiamo venduto Bremer, e un centrocampista ma qui abbiamo cose che stanno nascendo. Poi manca come minimo un trequartista, ma vediamo... perché se ci saranno opportunità saremo pronti a coglierle. Lo scorso anno, all’ultimo giorno, facemmo tre cose anche di qualità (Brekalo, Praet e Zima, ndr). Io sono d’accordo con il mister Juric quando dice che le cose non si fanno all’ultimo giorno: ha totalmente ragione. Però il mercato è questo, è strano ed è complicatissimo. Ma siamo qui per fare bene e faremo la squadra».