Calamai (GdS): “Progetto Inter cresce, Lukaku ha cancellato Icardi. E Conte vuole…”

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Luca Calamai ha analizzato così la vittoria dell’Inter contro il Genoa:

“Lukaku apre e chiude il confronto con il Genoa con una doppietta pesante. Un gol di testa e una rete con un numero alla Messi, tanto per restare in tema con quello che potrebbe diventare il grande sogno della prossima estate nerazzurra. Per il belga è il ventitreesimo centro in campionato. Ventinovesimo in stagione. Numeri importanti per il suo primo anno in Italia, in un torneo storicamente complicato per gli attaccanti. Lukaku, invece, è entrato subito in sintonia con la squadra nerazzurra e con la Serie A. Cancellando Icardi e tutto quello che accompagnava, nel bene e nel male, il centravanti argentino”.

SANCHEZ – “A segno anche Sanchez che l’Inter sta valutando se riscattare o meno dal Manchester United. Certo, il finale di campionato del Nino Maravilla è veramente interessante. Conte vuole chiudere il torneo alle spalle della Juve per dare un segnale per la prossima stagione. Quello nerazzurro è un progetto che sta crescendo. In questa annata sono state posate buone fondamenta. Ora servirà un mercato con pochi colpi ma di qualità. Per Lukaku e compagni ci sarà qualcosa di importante anche dopo i primi di agosto. L’Inter affronterà l’Europa League. Il Getafe sarà il primo scoglio. Partita secca, nerazzurri favoriti. Ma le gare vanno vinte sul campo. L’Europa League non sarebbe un contentino ma qualcosa di importante per i nerazzurri che inseguono da tempo un nuovo trofeo da festeggiare.