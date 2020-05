Calcagno (Aic): “Tutti vorremmo ripartire, oggi ci siamo molto vicini. Lo scalino più grande…”

“Far ripartire il calcio ha un indotto esterno, un fatturato, ma anche un indotto interno: Serie B, Serie C, il mondo dilettantistico. Tutti vorremmo ripartire, oggi ci siamo molto vicini secondo me. Lo scalino più grande è la questione del contagiato, ma penso si possa risolvere. L’importante è che passi il messaggio che nessuno chiede forzature”. E’ positivo sulla chiusura della vicenda relativa alla ripartenza del mondo del calcio in Italia il vicepresidente dell’Assocalciatori, Umberto Calcagno.

“Noi interloquiamo costantemente con la Federazione, muovendoci ognuno per conto proprio si crea confusione. Ci potrebbe essere la possibilità di trattare campionati che non riescono a finire, quindi può nascere qualche contenzioso, ma escluderei riforme”, prosegue. “Sono contrario alla diminuzione di squadre di Serie C, la riforma dei campionati non è riforma dei format con più o meno squadre. Significa distribuire le risorse in maniera differente, se i soldi restano gli stessi, alla lunga restiamo con gli stessi problemi. Come associazione, insieme alla Lega Pro speriamo per qualche sgravo fiscale”, conclude Calcagno.

(Adnkronos)