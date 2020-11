CdS – Il calcio italiano rischia di fallire? Ecco perché Marotta si è fatto sentire

Beppe Marotta ha lanciato un allarme che deve essere ascoltato. Il calcio italiano è in affanno dopo mesi di restrizioni a causa del Covid e la situazione va affrontata con urgenza. Il Corriere dello Sport sottolinea:

“Adesso la pandemia ha messo a nudo tutte le criticità di sistema e le dichiarazioni di Paolo Dal Pino (presidente della Lega) a favore del betting (ovvero riapertura del mercato per almeno 24 mesi), bloccato dal Decreto Dignità, confermano la necessità inderogabile di fare a cassa in tempi brevi.

Le società attualmente sono costrette a giocare a porte chiuse. Fino al termine della stagione, si rischia di perdere l’11% della voce “biglietteria”.