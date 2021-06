CM – Zhang, manovra alla Thohir e futuro incerto: la verità su Oaktree-Inter

Quanto pesa il fondo Oaktree nella gestione dell'Inter? Calciomercato.com fa chiarezza sulla situazione societaria nerazzurra

Suning e il fondo Oaktree Capital hanno concluso a fine maggio un accordo per un finanziamento da 275 milioni di euro, che ha portato la società californiana a immettere subito nelle casse nerazzurre liquidità per 50 milioni di euro. Un finanziamento con il 9% degli interessi che potrebbe portare alla cessione nelle mani del fondo del 31.05% delle quote della società nerazzurra. Al momento, sui piani futuri di Suning non ci sono certezze in casa Inter.