Calhanoglu a ITV: “Mi dispiace per i tifosi ora dobbiamo lavorare e cancellare questa gara”

Intervistato dai microfoni di InterTv, Hakan Calhanoglu ha commentato la sconfitta dei nerazzurri rimediata contro l'Empoli: "Difficile spiegare cosa non ha funzionato, volevamo vincere ma abbiamo giocato contro un avversario forte che gioca bene, eravamo in difficoltà e in 10 uomini è stato molto difficile trovare il gol. La decisione dell'arbitro va accettata, ma noi dobbiamo credere che anche se è difficile, perchè tredici punti sono tanti, mi dispiace anche per i nostri tifosi, noi non abbiamo dato indietro qualcosa a loro. Nei minuti finali se fossimo stati in undici la musica sarebbe cambiata, ma dobbiamo guardare in avanti non possiamo fare altro, abbiamo perso e si continua a lavorare. Dobbiamo cancellare subito questa partita, domani sarà un nuovo giorno, dovremo giocare la coppa contro l'Atalanta. Dobbiamo lavorare"