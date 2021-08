Pagelle Inter-Genoa, GdS: “Calhanoglu il migliore, 7,5 come altri due. E Inzaghi…”

L'Inter batte 4-0 il Genoa in un match senza storia: il migliore, per La Gazzetta dello Sport, è stato Hakan Calhanoglu

Un'Inter scintillante quella che ha sbaragliato il Genoa, annichilito con un rotondo 4-0. La Gazzetta dello Sport nomina come MVP Hakan Calhanoglu, a cui la Rosea affibbia un 7,5: "Difficile per un ex milanista immaginare un debutto con standing ovation: è successo. Gran gol, uno ancora più bello annullato, il corner per Skriniar e tante idee buone". 7,5 anche per Skriniar e Dzeko mentre sono da 7 Vidal, DeVrij, Bastoni, Barella e Brozovic. Più che sufficienti (6,5) Darmian, Perisic, Sensi e Dimarco mentre è da 6 la prestazione di Vecino così come quella di Handanovic che "pasticcia e mostra una strana insicurezza" sul tiro di Sabelli.