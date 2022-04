Calhanoglu super, merito di una mossa di Inzaghi: “Hakan ha capito che l’Inter…”

Se Hakan Calhanoglu con l'Inter ha giocato la sua annata migliore fin dall'arrivo in Italia, gran parte del merito va anche a Simone Inzaghi

"Merito di Inzaghi, che stravede per lui esattamente come Pioli, ma che probabilmente, pur avendolo arretrato di qualche metro rispetto al passato, lo ha fatto sentire davvero insostituibile e inamovibile nel suo scacchiere tattico. Çalhanoglu ha capito che l'Inter dipende molto da lui, dal suo estro e dalle sue geometrie. E siccome questo è il momento decisivo, vuole lasciare il segno. Per giustificare l'investimento dei dirigenti di viale della Liberazione che lo scorso giugno, quando il Milan non accontentava le sue richieste economiche (non ha gradito affatto il tira e molla durato mesi...), lo hanno strappato alla concorrenza facendogli firmare, da parametro zero, un contratto triennale da 4 milioni netti più uno di bonus per sostituire Eriksen".