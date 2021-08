Calhanoglu: “Ho sentito i tifosi che urlavano il mio nome, grazie! I miei compagni…”

Un esordio da incorniciare per il giocatore turco, ex Milan. Calhanoglu ha ringraziato compagni e tifosi per averlo sostenuto...

Sabine Bertagna

"Ero tranquillo ieri notte. Sapevo che oggi ci sarebbero stati tutti i tifosi e che aspettavano di divertirsi. E' stato bello vederli qui con noi. Abbiamo iniziato bene. Abbiamo fatto una grande partita, subito gol. Sono entrati anche altri che hanno fatto bene. Siamo contenti dei tre punti oggi. Gol più bello? Sono belli anche altri gol che ho fatto. Certo è venuto bene. Voglio continuare così, grazie a tutti quelli che mi sostengono. Ho sentito tutti i tifosi che urlavano il mio nome. Questo è molto bello, voglio dare il massimo per l'Inter e per i nostri tifosi. Grazie anche ai miei compagni, mi sento già molto bene. Mi hanno reso le cose più facili. Questa è una nuova stagione per me. Abbiamo lavorato 45 giorni per questo giorno. Noi vogliamo continuare così. Lavoriamo bene con il mio mister e con il suo staff. Poi vedremo. Grazie a tutti quelli che sono venuti oggi. Noi vogliamo dare il massimo per voi, forza Inter!". Con queste parole Calhanoglu ha analizzato felice il suo esordio con la maglia dell'Inter nella prima di campionato.

(Inter TV)