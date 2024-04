Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match con l'Empoli di oggi. In particolare, si è soffermato anche su Piotr Zielinski, ormai promesso sposo dell'Inter ma desideroso di chiudere al meglio la sua avventura in azzurro. Queste le sue considerazioni sul centrocampista polacco:

"Nelle ultime settimane l'ho visto in crescita, è un giocatore importante. Indipendentemente dal suo futuro, se si allena come ha fatto io lo utilizzo. E' un grande giocatore. E' un professionista serio e un giocatore importante per noi".