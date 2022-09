Cambiasso: “Esclusione Lautaro, me la spiego così. L’alternanza in porta…”

“Alternanza Onana-Handanovic pericolosa? Lo dirà il tempo. Difficile prevedere e capire prima. Secondo me se ognuno è sicuro in ciò che fa, può non incidere. Da capire quanto abbiano bisogno di sentirsi unici protagonisti. Vista la prestazione di Samir dopo Onana col Bayern, vuol dire che su di lui non ha inciso più di tanto. In Champions nessuno regala nulla, tendenzialmente i giocatori forti in attacco ci sono in tutte le squadre. L’esclusione di Lautaro può essere anche per non prendere rischi fisicamente. In qualsiasi spogliatoio quando non si vince non c’è tranquillità, non solo all’Inter. Mi aspetto qualcosa in più un po’ da tutti, la crescita globale dell’Inter".