Cambiasso: “Inter, ecco perché gli attaccanti hanno faticato. Lazio? Ha due vantaggi”

Esteban Cambiasso, ospite di Sky Sport, ha parlato del momento dell’Inter dopo il pareggio col Lecce: “I due attaccanti hanno avuto difficoltà perché hanno giocato contro tre difensori centrali più un centrocampista centrale. Il cammino dipenderà da cosa farà l’Inter sul mercato. Se va avanti in Europa League avrà più partite rispetto alla Juve, quindi le serve una rosa un po’ più larga. La Lazio ha il vantaggio di non avere partite infrasettimanali e in più la continuità, perché viene da un progetto iniziato anni fa”.