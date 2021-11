Cambiasso: “Inter? C’è un’immagine simbolo. Perisic? Vi dico perché ora gioca così bene”

C'è un'immagine che rappresenta lo stato di forma entusiasmante dell'Inter di Simone Inzaghi, fresca qualificata agli ottavi di finale

"L'immagine dell'Inter sta nel primo gol, con quella corsa di Inzaghi insieme ai giocatori che facevano riscaldamento: l'unione di un gruppo che ha raggiunto questo traguardo dopo 10 anni. Perisic? Penso che quest'anno si trovi meglio perché il baricentro è più alto, cosa che permette ai quinti di fare di più le ali offensive. Anche Darmian sta facendo un grande lavoro. E' sottovalutato tante volte: spesso si dice che sia una sorpresa, ma questo ha giocato nel Manchester United. Non è che ti danno un bonus per giocare lì. Sembra che ogni anno aggiunga qualcosa al bagaglio, e questo è sintomo di grande mentalità. Primo o secondo posto? Forse l'Inter non avrà troppo questo pensiero, visto che deve rincorrere in campionato".