Corsera – Campionato, restano diverse ombre: ecco la più minacciosa. L’algoritmo…

Ieri il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha chiarito l’ultimo enigma del calendario: le semifinali di Coppa Italia si disputeranno il 12 e il 13 giugno. “La prossima battaglia di Spadafora è sul calcio in chiaro: si lavora agli highlights sulla Rai, alla concessione da parte di Sky e Dazn di qualche partita o della Diretta gol nei primi turni e alla trasmissione delle gare nelle case di riposo“, si legge sul Corriere della Sera. Per quanto riguarda il campionato, il quotidiano sottolinea invece che restano ancora diverse ombre, la più minacciosa è la quarantena, “che per il momento non cambia e in caso di positività all’interno di una squadra la blocca per due settimane“.

IL PIANO B – “Intanto ha preso forma il piano B. Nel vertice con le componenti, il presidente federale ha confermato l’intenzione di rinunciare a playoff e playout nel momento in cui la serie A riaccenderà i motori, andando incontro ai presidenti. Si è parlato invece e tanto del famigerato algoritmo. I club volevano la semplice media punti, la Figc ha proposto la media ponderata: ai punti già ottenuti dalle singole squadre si aggiungerebbe la media punti casalinga e quella in trasferta. Senza tenere conto dei gol, né fatti, né subiti“.

(Corriere della Sera)