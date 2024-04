Relevo – Cancelo vuole restare al Barça. Barça pronto al colloquio col City

Relevo parla del futuro di Joao Cancelo che sembra sempre più legato al Barcellona. "Da metà aprile a inizio maggio ogni momento è quello buono per parlare con il Manchester City", la squadra proprietaria del cartellino dell'ex nerazzurro. Stando a quanto scrive il giornalista italiano Matteo Moretto, il club catalano farà di tutto per trattenere il calciatore e lui ha tutte le intenzioni per restare in Spagna.

Cancelonelle scorse settimane era andato contro il club inglese: «Penso che il Manchester City sia stato un po' ingrato con me, perché ero un giocatore molto importante negli anni in cui sono stato lì e Guardiola ha detto bugie su di me, non sono mai stato un cattivo compagno per gli altri», ha detto. Il presidente Laporta cercherà di fare di tutto per farlo restare al Barcellona. E farò di tutto anche per convincere a restare in panchina Xavi. Ma al momento l'ex centrocampista non si è sbilanciato e resta fermo sulla sua posizione: pensa al presente e poi in futuro si vedrà.