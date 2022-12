Candreva: “Ho mandato un messaggio a Lautaro. Milan? Siamo pronti”

Antonio Candreva, esterno della Salernitana che in passato ha vestito la maglia dell’Inter, ha parlato al Festival del Calcio Italiano

Antonio Candreva, esterno della Salernitana che in passato ha vestito la maglia dell’Inter, ha parlato al Festival del Calcio Italiano. Ecco le dichiarazioni, riportate da TMW: ”Milan? Ci stiamo preparando al meglio per l'inizio del campionato, sappiamo che andremo ad affrontare una grande squadra, saremo pronti per una grande partita".