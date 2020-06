Cannavaro: “Napoli? Schiacciato dall’Inter. Ha sofferto, ma ha resistito”

Sarà Napoli-Juventus la finale di Coppa Italia. Una partita dal sapore particolare per Fabio Cannavaro, doppio ex, intervistato dal Corriere dello Sport.

Ha visto Juventus-Milan e Napoli-Inter e ha avuto conferma di ciò che sospettava.

«Che sarebbe stato complicato tornare in campo dopo cento giorni circa. Una sosta lunghissima, insolita, unica, riempita da allenamenti differenziati e individuali e poi da quelli collegiali che sono arrivati dopo. C’è stato chi ha corso tanto all’inizio, chi l’ha fatto dopo aver carburato, chi si è spento alla distanza».

Chi ha attaccato di più e chi ha scelto di difendersi.

«Il Napoli s’è ritrovato schiacciato, ma alla fine ha resistito, è riuscito a controllare le situazioni più complicate. Ha coperto come ha potuto e ha sofferto. Ha rappresentato la personalità del suo tecnico. La Juventus ha provato a giocare e ho il sospetto che da questa pausa possa uscire migliore: Sarri non ha mai avuto un periodo così lungo per provare a trasmettere ai suoi le proprie teorie e in questi mesi ne avrà approfittato».