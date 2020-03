Canovi: “Caos rinvii? Gestione ridicola. Folle pensare che Juve-Inter…”

Il procuratore Dario Canovi ha parlato dei temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Che ne pensi del caos Serie A sui rinvii?

“Siamo tutti d’accordo nel dire che bisogna prima pensare alla salute di tutti. Resta il fatto che la questione è stata gestita in maniera ridicola, il caso è stato trattato in modo superficiale. Il calcio italiano ha dimostrato ancora una volta perché sta decadendo. Deve decidere il Governo queste questioni, non la Lega di Serie A. E’ una cosa folle pensare a fare a porte aperte lunedì Juve-Inter. Era il presidente della Lega che lo aveva suggerito. Pensava che le porte chiuse davano una brutta immagine del calcio italiano all’estero. Deve prendere in mano al questione il Governo”.