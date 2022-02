Capello: “L’Inter ha dimostrato di essere la migliore in Italia. Una sola cosa non mi è piaciuta”

Fabio Capello, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così la prestazione dell'Inter contro il Liverpool

"L'Inter mi è piaciuta, il pareggio sarebbe stato giusto. L'Inter ha personalità, ha dimostrato di essere la migliore in Italia. L'unica cosa che non mi è piaciuta è la mancata reazione dopo il gol, si è demoralizzata dopo l'1-0. Cosa dovrebbe prendere dal mercato estivo? Una punta veloce. L'unico che cambiava ritmo e metteva in difficoltà il Liverpool è Perisic. Non discuto Dzeko ma né lui né Lautaro hanno avuto quel cambio di passo necessario per far male".