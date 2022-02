Capello: “Inter alla pari col Liverpool, fisicamente impressionante. Una differenza”

Le parole dell'ex allenatore negli studi di Sky Sport a proposito dei nerazzurri sconfitti dagli inglesi

Fabio Capello, presente negli studi di Sky Sport, ha commentato il 2-0 del Meazza in favore del Liverpool nel match giocato con l'Inter. Queste le sue parole: "E' mancata un po' di fortuna, ma tantissimo Barella. Vidal ha giocato la sua partita ma gli inserimenti e i cambi di campo di Barella sono mancati. L'Inter ha fatto una bellissima partita, ha dimostrato di avere valore in campo internazionale, ha giocato alla pari. L'unica cosa che ha fatto la differenza sono i cambi, quando si parla di cambi, al Derby vince il Milan, oggi ha vinto il Liverpool. Non può essere un caso. Handanovic però non ha fatto una parata: due tiri in porta, due gol. A volte la fortuna non ti aiuta, due deviazioni, la traversa di Calhanoglu. L'Inter non è mai stata in difficoltà sul piano dinamico. La preparazione fisica e atletica è di primissimo livello, il Liverpool stava lì ad aspettare. La condizione fisica dei calciatori dell'Inter è impressionante rispetto a tutti gli altri.