Capello: “Inter pericolosissima per tutti. Fa gol in ogni modo e con chiunque”

Le parole dell'ex allenatore a proposito dei nerazzurri dopo la vittoria sullo Sheriff Tiraspol

Fabio Capello, ospite di Sky Sport, ha commentato la vittoria dell'Inter nel match di oggi contro lo Sheriff Tiraspol. Queste le sue considerazioni: "Troppa diversità di classe, giocatori e squadre. L'Inter ha dimostrato tutta la sua forza, non ha permesso nessuna ripartenza e vuol dire che l'ha preparata molto bene. Appena sbloccata la partita, è stato tutto molto facile. Non è ancora aritmeticamente sicura del passaggio, ma ha fatto un grande passo avanti. Ha avuto grande equilibrio e controllo, doveva vincere e voleva vincere, lo si è visto dalla concentrazione avuta in campo. Sarà avversario difficile per tutti, perché è cosciente e ha capacità di far gol con tutti i giocatori e in tutte le situazioni. E' pericolosissima".