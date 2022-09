Inter, Capello: “Inzaghi? Ha fatto scelte molto dure. Io le leggo così”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così prima della sfida di Champions League tra Inter e Bayern Monaco: "Le scelte di Inzaghi sono molto dure e difficili per dare un segnale allo spogliatoio: molte volte queste scelte fanno capire che i colpevoli sono gli esclusi, non è una bella sensazione. Io la leggo così. Soprattutto per il portiere: in una partita così è molto importante, ti guida. Per Onana è l'esordio da titolare, ci sono degli automatismi nella difesa dell'Inter. D'Ambrosio per De Vrij è perché De Vrij è lento se viene attaccato, D'Ambrosio è più veloce".