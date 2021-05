Capello: “Juve imbarazzante. Ma tra tutte e due: queste sono da Superlega?”

Le parole di mister Fabio Capello negli studi di Sky Sport sulla Juventus e sulla partita contro il Milan, terminata 0-3

Ospite negli studi di Sky Sport nel corso della trasmissione "Sky Calcio Club", Fabio Capello ha commentato la sfida tra Juventus e Milan : "Juve? Imbarazzante quello che si è visto. Il primo tempo non è esistita. Senza idee, contro il Milan che ha fatto la sua parte. Senza aggressività. Nel primo tempo hanno sbagliato tanti di quei passaggi che abbiamo detto: "Ma sono davvero da Superlega?". Troppa poca cosa. Donnarumma ha fatto una parata Alla Juve non esiste staccare la spina. Non esiste!"

Capello ha aggiunto: "La Juve ha problemi dappertutto. Chiesa stasera fermato bene. Ronaldo non ha avuto nessuna palla, non è stato servito. Le uniche due palle sono state servite da da Chiellini. Credo che i giocatori sentano che Pirlo non ha le idee chiare e fanno fatica a seguirlo. Dopo tanti anni Allegri era giusto cambiare. Sarri non è stato accettato. Altra rivoluzione e ha perso due anni".