Capozucca: “Non si può criticare Conte, è uno dei migliori. Lautaro? Una società non…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Capozucca, noto dirigente sportivo, ha parlato così dell’Inter di Antonio Conte: “Lo reputo uno dei migliori allenatori in Italia e nell’intero panorama europeo. Gli episodi non gli sono stati proprio favorevoli, ricordo per esempio col Sassuolo… E anche infortuni importanti, come quelli di Sensi e Sanchez, che sta avendo solo adesso. Non lo criticherei, bisogna dargli anche tempo. Hanno la fortuna di avere una grande proprietà e Marotta, tra i migliori dirigenti in circolazione. Quando mancano i risultati è normale che ci sia delusione, ma anche la Juventus ci ha messo un po’ a costruire quello che è. Dico che ci vuole pazienza, se si sposa un progetto bisogna portarlo avanti”.

Cosa potrebbe riservare il futuro di Chiesa?

“Secondo me non è a Firenze. L’idea è mia, non so niente in particolare, ma mi sembra che voglia cambiare, forse anche il fatto che ultimamente sia stato criticato è uno stimolo a cercare piazze più importanti, anche se oggi la Fiorentina come proprietà non ha niente da invidiare ai grandi club. Come dice Marotta, se un giocatore vuole andare via bisogna prenderne atto. Tenere uno scontento non è mai positivo”.

Questo vale anche per Lautaro Martinez.

“Una società non svende un giocatore, comunque vada. Sono patrimoni dei club questi calciatori”.