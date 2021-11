Caprari: “Con l’Inter ho solo firmato, poi subito prestito. Nerazzurri ancora i migliori”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il talento del Verona Gianluca Caprari ha parlato della lotta al vertice in Serie A

"A Roma ero giovanissimo, avevo 17 anni e l'ambiente non è facile. Ricordo che Luis Enrique guardava tanto ai giovani, ci aiutava e quando gli dissi che volevo andare via mi chiese di aspettare. Non ho avuto pazienza. Con l'Inter ho firmato ma mi hanno subito girato in prestito".