Capuano: “Inter, mancano 13 punti per lo scudetto”. E snocciola due dati

"All'Inter mancano 13 punti per lo scudetto. Ha preso 4 gol nelle ultime 13 giornate e da 6 vince con un gol di scarto, sintomo di un po' di fatica ma anche di grande solidità mentale". Così Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, in merito al momento dell'Inter, anche oggi vittoriosa contro il Cagliari per 1-0 grazie al gol al 77' di Matteo Darmian.