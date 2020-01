Capuano: “Eriksen operazione più logica rispetto a Vidal. Se l’Inter chiude questi 4 colpi…”

Ospite a Sportitalia, Giovanni Capuano ha parlato così delle ultime di mercato Inter:

“Se l’Inter fa questi quattro colpi (Spinazzola, Young, Giroud ed Eriksen, ndr), senza dubbio migliora. Il campionato ha una favorita che è la Juve, a me intriga di più un’altra situazione: con quattro colpi, l’Inter diventa una squadra in corsa per l’Europa League. In campionato, la Juve è favorita qualunque colpo faccia l’Inter ma Conte si trova in mano una squadra che può giocare su due tavoli”.

SPINAZZOLA-POLITANO – “Politano per l’Inter non è né centrale né periferico nel calcio di conte, l’idea di uscire con una valutazione di 28 mln e una plusvalenza di 10 forzi Marotta a restare seduto a quel tavolo. Dove lo piazzi Politano a quelle cifre?”.

ERIKSEN – “Eriksen è un’operazione più logica di Vidal. il vantaggio di Vidal sarebbe stato nei primi 4 mesi, pronto anche fisicamente. Eriksen è un colpo più razionale