Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’ex calciatore Amedeo Carboni ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A: “Se la Lazio vince lo scudetto darebbe speranza alle altre che la Juve si può battere. Sarebbe un buon segnale, non per i romanisti ovviamente… Però merita qualcosa la Lazio. Battere la Juve comunque non è facile ma non dimenticherei neanche l’Inter. In cosi poche partite Conte è bravo a “strizzare” i suoi giocatori. E’ ancora una lotta aperta”.