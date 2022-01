Caressa: “La Juve non vuole rinnovare Dybala, ecco perché Vlahovic”. Zazzaroni: “Non è detto”

Intervenuti ai microfoni di Radio Deejay, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni discutono di Dybala e Vlahovic

Caressa è convinto che uno escluda l'altro. "Preferisco Vlahovic a Dybala. Se come penso che alla Juve abbiano fatto una scelta tra i due, hanno fatto la scelta giusta. Credo che non vogliano rinnovare Dybala". Zazzaroni risponde: "Io amo il calcio di Dybala, Baggio, Del Piero, Totti. Vlahovic è forte ma preferisco Dybala. E non è detto che Dybala non rinnovi il contratto".