Caressa: “Messi o Maradona? Con Diego c’era una sensazione per me unica”

"Paragoni difficili, Maradona lo menavano come fabbri. Oggi sarebbero espulsi dopo 4' di gioco, sono epoche diverse. E' un fatto generazionale: ero allo stadio quando giocava Maradona, la sensazione che dava Maradona non l'ho mai più provata. C'era la percezione che poteva accadere qualsiasi cosa, non l'ho mai avuta neanche con Messi o Ronaldo il Fenomeno. Io sono stato a Napoli qualche giorno fa e tutti tifano Argentina"