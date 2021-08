Caressa: “Stregato da Mourinho: la Roma potenzialmente ha l’attacco più forte della A”

Le parole del giornalista di Sky Sport sui giallorossi, che hanno vinto 4-0 nella sfida della 2a giornata di Serie A con la Salernitana

A Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato così della Roma di José Mourinho, che ha vinto e convinto per 4-0 nella sfida contro la Salernitana valida per la 2a giornata di Serie A: “Mourinho ha dato compattezza di squadra, potenzialmente può avere l’attacco più forte del campionato. Sono stregato dalla capacità dell’allenatore in questo suo inizio a Roma. Ha giocatori che possono fare un 4-2-3-1, un 4-4-2, potenzialmente è l’attaccante più forte della Serie A per me”.