Caressa: “Napoli? Contro Inter e Lazio record di possesso palla, e poi ha perso”

Fabio Caressa, durante la trasmissione radiofonica "Deejay Football Club" in onda su Radio Deejay, è tornato sulla questione riguardante il possesso palla che tanto ha fatto discutere in settimana: "Il Napoli ha perso le sue uniche partite, contro Inter e Lazio, nelle due gare in cui ha fatto registrare il dato più alto di possesso palle. Mi viene da ridere, ma è un dato".