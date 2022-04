Caressa: “Sozza? Polemica che non accetto. Scudetto? Favorita l’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Fabio Caressa, giornalista, ha parlato così in vista di Inter-Roma di questa sera

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Fabio Caressa, giornalista, ha parlato così in vista di Inter-Roma di questa sera: "Sozza? E' una polemica che non accetto. Abbiamo detto che gli arbitri sbagliano, ma la professionalità di una persona non si giudica da dove è nato. Magari c'è un arbitro di Bari che tifa Juve, ma che vuol dire? Che Mourinho sia un grandissimo leader non c'è dubbio: è proprio un condottiero e quando lo diventa è invincibile. Scudetto? Mi sembra che l'Inter abbia ripreso un buon andare: tutti i numeri dicono Inter, ma la statistica non considera l'anima e il cuore, la vera forza del Milan. Però la favorita è l'Inter".