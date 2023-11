CL, Carlos Augusto: “Col Benfica servono attenzione e cattiveria. Con la Juve…”

Carlos Augusto, a SportMediaset, ha presentato la sfida contro il Benfica che proverà a fare punti per entrare in EL. «Indipendentemente da chi gioca domani sarà una partita importante perché giochiamo per il primo posto che sarà importante nel corso della stagione. Loro daranno tutto per la partita e sappiamo anche che quando giocano in casa è più difficile. Per questo chi giocherà domani dovrà stare attento e cattivo per fare una grande gara», ha detto il calciatore nerazzurro.