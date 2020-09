Infortunio D’Auria, la Carrarese ringrazia Conte e Zanetti: “Il supporto degli avversari…”

Gianluca D’Auria, come comunicato dalla Carrarese Calcio, ha riportato un importante trauma distorsivo al ginocchio destro durante l’allenamento congiunto con l’Inter. Il giocatore aveva rimediato una botta al ginocchio in un contrasto di gioco con Nainggolan, a causa del quale era stato costretto ad uscire subito dal campo. Sui social la Carrarese ha diffuso un messaggio d’incoraggiamento, con Javier Zanetti ed Antonio Conte in posa con D’Auria: “Un infortunio grave, forse tra i peggiori. Il supporto degli avversari non è mancato”.