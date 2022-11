Casadei cambia agenzia. Grande impatto al Chelsea, ma nessuna sorpresa per l’Inter

Cambio di procura per Cesare Casadei: il centrocampista classe 2003, passato in estate dall'Inter al Chelsea , è passato alla CAA Base, agenzia che fa capo a Paolo Busardò e Frank Trimboli.

Nel frattempo i suoi primi mesi in Inghilterra procedono alla grande: l'ex gioiellino del settore giovanile nerazzurro si è reso protagonista anche nell'ultima partita della formazione U21 dei Blues, con un assist e diverse giocate di rilievo nel successo per 3-0 nel derby contro il Tottenham. Il tutto con la prestigiosa maglia numero 10 sulle spalle. Per Casadei parlano i numeri: 3 gol in 9 partite complessive, che gli varranno la possibilità di venire aggregato alla Prima Squadra durante la sosta per i Mondiali.