Inter, in partenza per Cesena: presenti anche Casadei, Zanotti e Fontanarosa

Nuovo test amichevole per i nerazzurri di Inzaghi, che questa sera affronteranno il Lione: squadra in viaggio

Nuovo test pre campionato per l'Inter, che questa sera alle ore 20:30 affronta il Lione. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono partiti questa mattina alla volta di Cesena: in gruppo anche i giovani Casadei, Zanotti e Fontanarosa, mentre non ci sono Sanchez, Pinamonti, Agoume e Salcedo, tutti inseriti da tempo nella lista delle cessioni.