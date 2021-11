Cassano: “Derby meraviglioso, spot per il calcio. Milan mai in sofferenza. Sanchez? Divento matto”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così del derby tra Milan e Inter

"Ho visto una partita meravigliosa. Uno spot per il calcio, l'Inter ha avuto qualche occasione in più, potevano vincerla entrambe. Avevo l'impressione che il Milan non soffrisse tanto, sapeva cosa fare, rischiava l'1 contro 1 e l'Inter ne veniva fuori col fraseggio dei tre cercando poi i due esterni. Una bella partita, al Milan conveniva il pari: sono convinto che il Milan è squadra e giocano sempre in un certo modo. I dieci minuti finali l'Inter ha rischiato di perderla, quei 10' che ci sono spesso, non capisco il perché dei blackout a volte. Mi son piaciute entrambe, col rigore sbagliato cambiava tutto ovviamente".