Cassano: “L’Inter gioca bene anche grazie a Dzeko, capolavoro. Inzaghi? Da Appiano mi dicono…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Inter

"Eriksen è altra roba ma Calhanoglu ha fatto molto bene finora. Brozovic sta facendo un capolavoro ma la squadra la sta facendo giocare bene il centravanti. Dzeko tiene la palla, dribbla, sa dare la palla giusta. Lui è un capolavoro di giocatore, chi gioca vicino a lui difficilmente gioca male. Giocano bene tutti, lui si sfila, sa fare l'1-2, è un centravanti completo. Brozovic dà tanto, però dalla trequarti in poi chi è che fa giocare bene l'attacco è Dzeko. A me dicono dall'Inter che non c'è un giorno in cui si riposa o fa un allenamento soft, fa 30/40 calci. Bon, destro sinistro, destro sinistro. Inzaghi? A me dicono che non c'è una persona, dal cameriere alla lavanderia, scontenta. Educato, sempre sorridente, sempre positivo e propositivo, ti fa lavorare in una serenità allucinante. Andava in una squadra che aveva vinto dopo tanto tempo e aveva perso i tre giocatori più importanti, non era facile. Con una squadra meno forte sta facendo gli stessi risultati, giocando meglio".