Cassano: “L’Inter a Udine non mi ha esaltato. E non vorrei che Inzaghi e i giocatori…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV su Twitch, Antonio Cassano ha commentato così la prestazione dell'Inter a Udine

"L'Inter è partita forte come col Bologna. L'Udinese ha fatto una partita senza troppe pressioni, l'Inter non mi ha esaltato. Inzaghi a fine partita è uscito dal campo e non ha fatto sorrisi, non vedevo grande entusiasmo nelle facce dei giocatori. Non vorrei che anche nella loro testa c'è l'idea che "ci siamo fatti sfuggire un campionato così".