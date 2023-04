Cassano: “Inzaghi ha commesso 4 errori, ha il 70% delle colpe. Ma pure Marotta…”

Antonio Cassano ne è convinto: "Inzaghi è stato delegittimato dallo spogliatoio, ha perso credibilità facendo una mossa"

Matteo Pifferi

Intervenuto ai microfoni della BoboTV su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Simone Inzaghi e dell'Inter: "Da due mesi dico che Inzaghi non sarà l'allenatore dell'Inter dell'anno prossimo. Doveva essere cacciato prima, se non entra tra le prime 4 è un disastro. Contro la Fiorentina, l'Inter avrebbe anche potuto vincerla, ha avuto mille occasioni. Poteva vincere 7-1, la Fiorentina però ha creato da squadra, si muoveva da squadra. Tutti remavano dalla stessa parte"

"Inzaghi è stato delegittimato dallo spogliatoio, ha fatto una cosa per perdere la credibilità del gruppo: ha messo il suo uomo di fiducia, Acerbi, e tolto de Vrij. E secondo me ha anche problemi con Brozovic, ha avuto l'intuizione di mettere Calhanoglu regista ma noi lo dicevamo da tempo. Barella non è in forma. Lukaku è pesante e triste, poteva fare 4 gol con la Fiorentina. Col Belgio è felice, all'Inter è cupo e ha paura. Quando ha messo i 3 attaccanti, non sapevano cosa fare in campo"

"Marotta secondo me il dubbio ce l'ha. Inzaghi, a meno che non vinca la Champions, va a casa e arriva Conte. Conte per me è già idealmente ad Appiano. In un momento di grandissima confusione, lì non c'è un allenatore che può fare ordine. L'unico è Conte, ti spacca in due, vai a 1000 km/h e decide lui. L'unico che può raddrizzare la barca, sono convinto che Marotta abbia contattato Conte"

"C'è bisogno di fare cessioni? Gosens e Dumfries possono andare via, sono convinto che Conte, senza questi due, non sarebbe a 25 punti di ritardo dal Napoli. Conte sarebbe in lotta per lo scudetto. Marotta ha rinnovato Inzaghi, si copre dietro il culo degli altri. Ma Inzaghi ha voluto a tutti i costi Correa, ha rivoluto Lukaku e non Dybala. Ha mandato via Sanchez, un giocatore fenomenale. Ha preso lui Acerbi tagliando fuori De Vrij, sono 4 errori clamorosi. E Marotta lo ha assecondato, lui viene fuori bene quando l'Inter va bene, quando ci sono disastri scarica su altre persone. Il giochino con me non funziona. Inzaghi ha il 70% di colpe, ma Marotta ne ha"