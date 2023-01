Cassano: “Juve morta per colpa di Allegri. Non sa come ha vinto gli scudetti”

"Juve? Vedo una squadra che per colpa del suo allenatore è morta, non viva. Non meritava di vincere a Cremona e nemmeno con l’Udinese, col Napoli si è visto. Sulla carta il Napoli è meno forte. Per colpa di Allegri, la Juve ha fatto una delle più brutte figure degli ultimi 15/20 anni. La Juve ha fatto schifo in tutte le partite dell’anno, tranne con la Lazio. Il Napoli ha dominato in lungo e in largo. Allegri da allenatore ha avuto più culo che anima, non sa neanche come ha vinto gli scudetti".