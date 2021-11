Cassano sulla Juventus: “Con la Fiorentina mi stavo per addormentare. Allegri…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così della Juventus di Allegri

"Ha la rosa migliore con l'Inter, non può giocare così. Contro la Fiorentina è andata bene per un tiro, io mi stavo addormentando. La Juve cosa guardo? Allegri vuole l'equilibrio e gioca alla carlona, è un dato di fatto. Allegri ha detto una cosa grave, per me è follia che una squadra grande e blasonata come la Juventus e per la società vada tutto bene".