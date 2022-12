Cassano: “Lukaku? Sapete cosa penso del giocatore. Umanamente mi spiace”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così di Romelu Lukaku dopo l’eliminazione del Belgio in Qatar

“Perché Martinez ha continuato a chiamare Hazard? Era meglio chiamare altri giocatori, non fa nulla da oltre due anni. Stimo il ct, ma non ho capito alcune scelte. Umanamente mi dispiace per Lukaku, non sto dicendo nulla su di lui oggi. Sapete l’opinione che ho di lui come calciatore, ma ieri mi piangeva il cuore a vederlo così, a spaccare la panchina. Ero dispiaciuto”, le sue parole.